投稿主さんが部屋に入ると、ごはんの時間が待てない子猫ちゃんがそわそわし始め…。子猫ちゃんの可愛すぎる姿に賞賛の声が止まりません。 話題の投稿は9万回を超えて再生され、「トコトコ歩き愛くるしい」「下手くそグルーミングまた一層愛しい」「食べて遊んで疲れたら寝るもうそれだけで、それだけでいい！」「可愛くてたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『ごはんの時間』になる