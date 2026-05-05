キャットホイールで仲良く遊んでいた姉弟猫ちゃんの光景が、再生回数21万回を超えて笑顔を届けています。投稿を見た人からは「何が起こったのか分かってないｗ」「声出して笑っちゃいました」といった反応が寄せられることに。予想外の出来事に驚くふたりの様子が、多くの人を癒しています。 【動画：キャットホイールで遊ぶ猫たち→1匹が動き出したら…『まさかの展開』に爆笑】 キャットホイールに乗って