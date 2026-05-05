フリーアナウンサーの柗井綾乃が5日、自身のインスタグラムで異国の温泉を楽しむ姿を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】いわゆる絶景お湯はぬるめでもスケールがケタ違い温泉たっぷり堪能 柗井アナは「世界屈指の温泉大国」と題し、ハンガリーの温泉を満喫する様子をアップ。「おんせん県おおいたで働いていた頃ハンガリーの温泉の存在を知りそれから気になっていて…