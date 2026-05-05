SKE48・大村杏(20)が「B.L.T.2026年6月号」の限定版で表紙を飾った。 【写真】少女からオトナへ醸し出す雰囲気に魅了される 現在発売中のSKE48 36thシングル「サンダルだぜ」にて自身初センターを務める大村が「B.L.T.6月号」に水着グラビアで登場。さらに「B.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版」が4月28日に発売された。 表紙には葉にそっと触れる仕草と、澄んだまなざしが印象的な一枚を採用。飾らな