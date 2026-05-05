女優の大竹しのぶ（６８）が５日、東京・日本青年館ホールで主演ミュージカル「ＧＹＰＳＹ（ジプシー）」（６〜２４日まで同所で）の公開ゲネプロを行った。１９５９年に米国で初演されて以来、世界中で高評価されてきたミュージカル。華やかなショービジネス界を舞台に、２人の娘をスターに育てようと売り込むステージママ・ローズ（大竹）の奮闘を描く。大竹は３年ぶりの再演に「前にできなかったことができるチャンスをも