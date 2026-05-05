◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝５月５日、栗東トレセン西の「最終兵器」が祭典への道を切り開く。第７４回京都新聞杯（９日、京都）に出走するベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は前走の共同通信杯で２着。タイム差なしの大接戦を演じたロブチェン（３着）、リアライズシリウス（１着）は皐月賞で１、２着となり、評価がグンと高まった。「強いメンバーと