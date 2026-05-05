テレビ朝日の田中萌アナウンサーが５日に自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。田中は、「妹の誕生日をお祝い」と書き出すと写真をアップ。美しい白鳥がデコレーションされ、いちごがたっぷりと使われたスイーツに、「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ」のメッセージプレートを添えて、盛大に祝福した。この投稿には「妹さん誕生日おめでとう」「仲良し姉妹とてもステキですね」「ここのパフェはイイですよねえ」「美