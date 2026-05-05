俳優の大竹しのぶ（68）が5日、都内で行われたミュージカル『GYPSY』取材会に登場。共演するKEY TO LITの井上瑞稀（25）とのエピソードを明かした。【写真】めちゃくちゃ仲良さそう！笑顔を見せる大竹しのぶ&井上瑞稀大竹は、井上とのけいこ中のできごとを紹介。「私が座るソファーの敷物を瑞稀が敷くんですが、いっつもけいこの時にへたくそで…」と語り始めた。朗らかな様子で「曲がってるだろ」「しわになっているで