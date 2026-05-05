元日向坂46の富田鈴花（25）が5日、都内で行われたミュージカル『GYPSY』取材会に登場。グループ卒業後初のミュージカル出演への意気込みを語った。【全身ショット】かっわいい！チェック柄の衣装の富田鈴花富田は今作でジューンという役柄を演じる。富田は「けいこを重ねていけば重ねるほど、ジューンのパワフルさに本当に負けちゃいそうになって、自分の中のジューンをどんどん作っていこうとしたら、体からジューンが突き破