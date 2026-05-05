女子決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦でプレーする面手凜＝ロンドン（ロイター＝共同）55年ぶりの優勝を目指す日本女子は、格下クロアチアに1ゲームも落とさず完勝。中沢監督は「各選手が自分の実力を発揮した。いい内容だった」と満足そうに話した。相手の3選手はいずれも世界ランキングで100位以下。橋本と面手はシードを決めるリーグ戦では黒星を喫したが、初出場の2人は再起用に、本来の攻めのプレーで応えた。カッ