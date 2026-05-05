◇セ・リーグ中日7―2阪神（2026年5月5日バンテリンD）大ピンチで登板した杉浦稔大が見事な火消しをみせた。5点リードの8回1死満塁でマウンドへ。初回に先制アーチを放っていた森下に対してカウント2―2とし、最後は5球目のカットボールで二ゴロ併殺打。「勝負球で全球いくつもりで投げた。そういった気持ちでいけたところが結果につながった」と杉浦。4月に金銭トレードで日本ハムから加入。終盤のリリーフで力を発