【ワシントン＝栗山紘尚、バンコク＝吉形祐司】ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を巡り、米国のトランプ大統領は４日、自身のＳＮＳで、イランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿した。米軍が対抗措置として、イランの小型ボート７隻を沈めたとも主張した。攻撃の応酬によって、米イランの停戦が維持できるか不透明な情勢となっている。韓国外交省は４日、ホルムズ海峡で停泊していた