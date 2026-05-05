「ＤｅＮＡ−広島」（５日、横浜スタジアム）ドラフト５位・成瀬脩人内野手＝ＮＴＴ西日本＝が四回２死満塁、走者一掃の中越え適時二塁打を放ち、プロ初打点を挙げた。広島・床田からの快打に「床田投手はテレビでもずっと見ていた投手で、すごい安定したピッチングをしている投手なので。その投手からタイムリーを打てたっていうのは自信になります」と笑顔を見せた。二回にも右飛には倒れたものの、長打性の当たりを披露