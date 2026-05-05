走行中に突然聞こえてきた、風を切るような音にとまどうトラック運転手。次の瞬間、大きな衝撃が…。ぶつかったのは、なんと大型の飛行機の車輪でした。アメリカの東海岸・ニュージャージー州で、走っているトラックに、着陸しようとしていた飛行機のタイヤが接触。飛行機は道路の照明灯をなぎ倒し、その後、空港に着陸しました。トラックの運転手は病院に運ばれましたが、軽いけが。飛行機に乗っていた乗客乗員合わせて231人も、