リヴァプールが、クリスタル・パレスに所属するイングランド代表MFアダム・ウォートンの獲得に動き出しているようだ。昨季のプレミアリーグ制覇を経て、昨夏に大型補強を敢行したものの、成績は振るわず、プレミアリーグで4位に位置するリヴァプール。エジプト代表FWモハメド・サラーとスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンの退団がすでに決定しているなかで、今冬に続いてイングランド代表MFカーティス・ジョーンズに