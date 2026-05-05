「こどもでじまはく」を開催中の出島メッセ長崎では、子どもたちがさまざまな仕事を体験できる「こどもジョブチャレンジin 長崎」が開かれています。 こちらは世界有数のコンテナ海運会社の中核業務を担う「ONE DEJIMA」のブース。 コンテナ船の船長の制服を着ることができるほか、船の模型にコンテナを積み込むゲームが人気を集めています。 （ONE DEJIMA 金子 咲希さん） 「たくさん