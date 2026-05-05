◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝５月５日、栗東トレセンジュタ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドゥラメンテ）が、長期休養明け３戦目での重賞初制覇を狙う。久保助手は「前走を勝って、休み明け３戦目で引き続きいい。すごくいい状態です」と好調ぶりに笑みを見せる。２２年セレクトセールで３億２０００万円の値を付けた高額馬。昨年の皐月賞１２着後、軽度の骨折で休養。１１か