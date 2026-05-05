◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）長与千種が創設した女子プロレスのマーベラスは５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。メインイベントでＡＡＡＷ王者の彩羽匠がＳａｒｅｅｅと３度目の防衛戦を行った。タッグチーム「スパーク・ラッシュ」を結成する両者。７年ぶりの一騎打ちは、序盤から彩羽の蹴り、Ｓａｒｅｅｅのエルボーが真っ向