シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が5日放送のJ-WAVE「TRES BIEN! BOHEMIAN! SPECIAL 2026」（後8・00)に出演し、「年を取ること」についての考えを語った。リスナーからの「年齢を重ねることについて、どんな風に感じていますか？年を取ることとの向き合い方で、大切にしていることがあれば教えてください」という質問に答えたもの。宇多田は「私は、基本的には年を取るっていうことは、凄く光栄なことだと思って