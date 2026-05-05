シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が5日放送のJ-WAVE「TRES BIEN! BOHEMIAN! SPECIAL 2026」（後8・00)に出演し、好きなお菓子を明かした。リスナーからの「普段、お家でお菓子を食べたりしますか？また、どんなお菓子が好きですか？」というメールに答えたもの。宇多田は「お菓子は、子供の頃からずっと好きで、最近は食べないようにしているけど、時々食べたいなと思って食べるのはグミ。今後、お菓子、許される