ボートレース芦屋の「日本トーター杯」が６日、開幕する。仲道大輔（２６＝愛知）は、２月の芦屋で痛恨のＦを切り、その休みを消化。３６日ぶりにボートに乗り「意外と普通に乗れましたね」と、笑顔で感触を口にした。「普通で特徴はないですね。これから伸びに寄せて調整していきます」と、相棒５２号機の底上げを目指し鉢巻を締める。３月は２優出（戸田５着、宮島３着）と調子は上昇傾向だっただけに、相棒を伸び仕様に仕