全日本プロレス５日後楽園大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ａブロック公式戦で３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）が真霜拳號（４７）に敗れるまさかの失態で、リーグ戦敗退となった。この日の最終戦に勝てば優勝決定トーナメント戦（１７日、大田区）進出となるはずだった。宮原は激しい場外戦でヘッドバットを連発するもエプロンサイドでのショルダースルーを食らう。ポールにも激突させられ大ダメージ