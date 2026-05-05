【新華社アディスアベバ5月5日】中国企業が製造した新エネルギー（電動）大型トラックの第1陣50台が4月29日、エチオピアで建設中のビショフトゥ国際空港の工事現場で引き渡された。同国で新エネ大型トラックが導入されるのは、今回が初めてとなる。交通インフラ大手、中国交通建設傘下の中交一公局集団が手がける同空港の駐機場（エプロン）造成プロジェクトのチーフエンジニア、厳少発（げん・しょうはつ）氏は、これらのトラ