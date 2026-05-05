ロイヤルパークホテルでは、2026年6月1日（月）から6月30日（火）までの期間限定で、1Fロビーラウンジ「フォンテーヌ」にて「サマーフルーツアフタヌーンティー～6月メロンとマンゴーのアフタヌーンティー～」を開催します。みずみずしいメロンと濃厚なマンゴーを主役にした華やかなスイーツと軽やかなセイボリーが並び、初夏にぴった