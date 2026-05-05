ゴールデンウイークの連休中に、火事が相次いでいます。ガソリンスタンドでは給油中に火事が発生。その原因とみられているのが“静電気”です。冬だけでなく、1年通して、注意が必要だといいます。◇東京・足立区の路上で撮影された映像では、乗用車の運転席付近から炎が上がっているのが分かります。時折、爆発音も響かせながら燃え続けます。消防車が到着し、消火に当たりますが、警視庁によりますと、車は全焼し、運転手