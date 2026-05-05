五輪２大会連続メダリストで、元ロコ・ソラーレの吉田知那美が５日、自身のインスタグラムを更新。２０２４年に亡くなった父親の誕生日に、吉田が幼少期に父親に抱かれた２ショットを投稿した。「ちち、お誕生日おめでとう」と切り出し、「もうちちと一緒に歳を重ねられなくて追いつく一方なのはとっても寂しいなと思う今日でも、朝起きたら隣で夫が気持ちよさそうに寝息をたてていて、実家のＬＩＮＥでは愛猫まるが家のいたる