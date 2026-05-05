シンガーソングライターの平井大（35）の公式サイトが5日に更新され、翌日6日に千葉・県立幕張海浜公園幕張の浜で開催する主催フェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」を、平井の公式YouTubeチャンネルで生配信すると発表した。同フェスは2019年に初開催され、22年以降は毎年開催している平井が主催する音楽フェス。今年は5月4〜6日に千葉・県立幕張海浜公園幕張の浜で、9、10日に大阪・泉南ロングパークで開催を予定