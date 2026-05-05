日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が４月２９日、『日本一の観光地はどっち！？北海道ＶＳ沖縄の女が大激論ＳＰ！』と題して放送された。沖縄出身で、１９９６年、歌手デビュー翌年の９７年に「ｐｒｅｃｉｏｕｓｄｅｌｉｃｉｏｕｓ」で日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞し、現在はミュージカル女優として活躍する歌手・知念里奈（４５）も登場。。沖縄県人で催される「具志堅会」などについて語った。２０１６年７月