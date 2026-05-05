プロ野球のファーム・リーグは5日、東、中、西地区と交流戦を合わせて計7試合が行われた。東地区で楽天はロッテ戦（ロッテ浦和）に6―4で勝利。先発・坂井が6回2/3を6安打4失点で4勝目（1セーブ）を挙げた。育成ドラフト4位・金子（神奈川大）が4回に地区トップの7号ソロを放つなど3安打3打点。陽柏翔が2安打1打点。ロッテ先発・河村は5回1/3を8安打6失点で2敗目（2勝）。育成選手の藤田が7回に1号3ラン、ドラフト4位・桜井（