テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が４日に放送され、ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。この日は、バイきんぐ・小峠英二をゲストに招き「テレビの裏方の本音どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング」を進行。テレビスタッフ８０人へのアンケートを実施し制作サイドから高評価される芸人を調べた。圧倒的な支持を集め、１位に輝いたのは平成ノブシコブシ・