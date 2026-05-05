ドラマや映画で長年活躍してきた40代の男性俳優は、安定した人気と存在感を持つ世代。大人の余裕を感じさせる一方で、突然の結婚発表に意外性を感じる人も多いようです。All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた40代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：小栗旬