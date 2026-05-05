初めて持ったキッズケータイでの母子のやり取りがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】だまされないで！おじさんになりすました母と小2娘のやりとり「娘が小2の時に初めてキッズケータイを持たせた。『知らない人から連絡来ても絶対に返信したらダメだよ』（←そもそも設定で知らん人から来ないようになっているけど）と言ったら『お母さん！私もう2年生だよ！知らない人に個人情報なんて絶対教えないよ！もし来ても無視するに