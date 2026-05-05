中古ショップに現れた転売ヤーらしき男性の目撃談がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】転売ヤーらしき男性が、棚2段に並んだCDをごっそり持っていった「とある中古ショップで新入荷CDコーナーを見ていました。ぎっしり入ってました。そしたら怪しい男がカゴを持って新入荷コーナーのCDを根こそぎカゴに放り投げてました。大人買いかと思ったら、隅っこに行き、スマホと睨めっこしてました。この人の目的は何なのでしょうか？