老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が再雇用で厚生年金に加入して働いている場合、妻の国民年金額が増えるのかについて解説します。Q：夫が厚生年金を払い続けると、妻の国民年金は増えますか？「