中国メディアの斉魯晩報はこのほど、サイドミラーを交換しようとした新エネルギー車（NEV）の所有者が、5700元（約13万円）余りもかかることに頭を痛めていると報じた。記事によると、新エネ車に乗っている鄭（ジョン）さんは先日、マンションの敷地内でバック中に不注意で片側のサイドミラーを柱にぶつけて破損してしまった。当初は「数百元（数千〜1万円程度）で済むだろう」と思っていたというが、ディーラーに持ち込んで点検し