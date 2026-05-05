言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、人気のメニュー、自然の中で耳にする癒やしの音、そしてニュースで見聞きする経済用語という、3つの言葉を選びました。食欲をそそる場面から情緒溢れる風景、専門的な社会情勢まで、共通する2文字を導き出し、パズルを完成させましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□り□□らぎかわ□□いさくヒント：身