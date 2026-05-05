MLB公式サイトのサラ記者が伝えた村上の記録【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地でのエンゼルス戦で14号2ランを放った。3試合ぶりの一発で、本塁打数はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に並びメジャー最多タイ。また、14本目の長打で、メジャー“唯一”の記録を達成していたことも明らかになった。MLB公式サイトのサラ・ラングス