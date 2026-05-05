NIB主催の「DEJIMA博」と「こどもでじまはく」は4日目を迎え、多くの家族連れでにぎわいました。 メイン会場の「長崎水辺の森公園」には、人気キャラクターが登場し、子どもたちの笑顔が広がりました。 DEJIMA博のメイン会場「長崎水辺の森公園」では、ご当地グルメやスイーツを求める人々が、朝から列を作りました。 （福岡から） 「帰省のついでに、3年連続で(来ている)」 （親子） 「アンパ