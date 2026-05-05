立ち上る白い煙。花火工場で爆発があり、26人が死亡しました。中国のSNSに投稿された映像では、空を覆う大量の煙とともに爆発音のようなものも確認できます。中国国営メディアによりますと、4日午後、湖南省瀏陽市にある花火製造会社の敷地内で爆発があり、これまでに26人が死亡、61人が負傷しました。現場を空から撮影した映像では、爆発があった場所の周辺で多くの建物が激しく損壊しているのが確認できます。また、何台もの消防