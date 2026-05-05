【ソウル＝依田和彩、カイロ＝村上愛衣】ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業が運航する貨物船で４日、爆発と火災が発生したことを受け、韓国大統領府は５日、高官らが対応を協議した。韓国政府としては現時点でイランによる攻撃があったかどうか断定せず、現地に専門家を派遣して原因究明を急ぐことなどを確認した。トランプ米大統領が４日、自身のＳＮＳで韓国側にペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を