「ファーム交流戦・西武６−５オイシックス」（５日、カーミニークフィールド）オイシックスのアダム・ウォーカー外野手が、ファーム東地区トップに並ぶ６号２ランを放った。同点の三回１死一塁で、ボー・タカハシのスプリットを捉えた。打った直後に本塁打を確信する弾丸ライナーは、あっという間に左翼フェンスを越えた。ウォーカーは巨人に在籍した２０２２年に２３本塁打を放ち、２０２４年はソフトバンクでプレー。今