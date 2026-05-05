◆パ・リーグオリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手が来日初勝利を挙げ、試合後のお立ち台でキッズとユニークに掛け合った。４日からの６試合で子ども向けイベント「Ｂｓオリっ子デー」が開催され、こどもの日は２試合目。インタビュアーを務めた少女から「どうすれば大きくなれますか？」と、かわいらしく質問をされた。「まずお父さん、お母さんの言うことをしっかり聞い