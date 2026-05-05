国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。メジャー初出場の平塚新夢（あむ、Ｋｎｏｍａｋ）は５日、会場で練習ラウンドを行った。前週のＮＴＴドコモビジネスレディスは自己最高の５位。菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が優勝したことで出場資格が重複し、平塚が出場権を得た。前日４日