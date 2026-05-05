物価高騰が続く中、自宅で野菜を作る人も多いのではないでしょうか。立夏を迎えた中、本格的な夏に向けてどのような野菜が育てやすいのか、取材しました。 （記者）「鹿児島市で開催されている春の木市に来ています。きょうは立夏ということで、自宅でも育てやすい野菜について取材しました」 鹿児島市木市振興会の藤田繁利会長です。物価高騰が続く中、家庭菜園の需要も増えてきていると話します。 （鹿児島市木市振興会・