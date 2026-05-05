【モデルプレス＝2026/05/05】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃11が5月5日に放送された。2人の候補者が今後について語り、宿舎を後にした。【写真】HYBEオーディション脱落者が語る“今後”◆「ワースカ」4人の候補者が中間評価に挑む第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls pl