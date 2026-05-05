ドル円が１５７円台で乱高下、ポジション調整と介入警戒感交錯＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円相場が神経質な動きを示している。ドル円はアジア市場からロンドン朝方にかけて157円台前半での揉み合いが続いた。この日は前日のような急激な円高や戻りの動きは見られず。しかし、157.30-40レベルを上回ると一気に157.84付近まで急伸。その動きをきっかけにボラタイルな値動きを示した。157.10台まで下押しされる場面もあ