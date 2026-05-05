本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/5（火） EUR/USD 1.1605（7.42億ユーロ） 1.1610（11.0億ユーロ） 1.1625（5.91億ユーロ） 1.1635（8.27億ユーロ） 1.1650（7.60億ユーロ） 1.1690（7.85億ユーロ） 1.1700（5.35億ユーロ） 1.1750（18.0億ユーロ） 1.1785（5.59億ユーロ） 1.1800（29.0億ユーロ） 1.1805（8.88億ユーロ）