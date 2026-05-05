元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が3日放送のテレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、終わりが見えない物価高騰について語った。番組では新年度に入っても続く値上げラッシュを取り上げ、4月の食料品値上げは2798品目に及んだと説明。タレントのビートたけしは「物価が高くなってもそれ以上に収入が上がるならいいけど、給料がそのままで物価が上がってくればそりゃ食えなくなるよね」と話し