ニューヨーク・ニックスは、5月5日（現地時間4日、日付は以下同）にホームのマディソン・スクエア・ガーデンで臨んだ「NBAプレーオフ2026」カンファレンス・セミファイナル初戦で、フィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に最大で40点差をつけて137－98で快勝した。 この試合、ニックスではジェイレン・ブランソンがゲームハイの35得点に3アシスト2スティール