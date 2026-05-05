動画：CA7RIEL & Paco Amoroso feat.Yu Seki, Kazuki Arai from King Gnu - BABY GANGSTA / THE FIRST TAKE YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第662回に、ラテン界の新星として注目を浴びる、アルゼンチン出身のポップデュオ“カトパコ”こと、CA7RIEL & Paco Amoroso（カトリエル＆パコ・アモロソ）が初登場。公開された「BABY GANGSTA」には、King Gnuのドラム・勢喜遊とベース・新井和輝がゲスト参加してい